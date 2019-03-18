Demir Yumruk kemerini korumak için ringe çıkacak

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Notts County kalecisinin yedi gol güldürdü

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1 Şenol Güneş: Her futbolcuya kapımız açık A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arda Turan, Volkan Demirel, Caner Erkin, Selçuk İnan gibi isimlere kapının kapanmadığını, hak edenin kadroya alınacağını ifade etti.

2 Şenol Güneş: Futbolcular da hocalar da vergi ödemeli Basın toplantısı düzenleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, vergi konusuna değindi. Güneş, "Kendimi de içine katarak söylüyorum. Futbolcular ve hocalar da vergi ödemeli" dedi.

3 Ersun Yanal'dan Tolgay'a uyarı Ersun Yanal, Sivasspor maçında oyundan alındığı için kendisine tepki gösteren Tolgay Arslan'a, "Tercihlerime saygı duymak zorundasın" diyerek uyarılarda bulundu.

4 Tonyalı Emir'e Sosa'nın kızlarını sordular Trabzonspor taraftarı Emir'in Sosa'nın kızlarına attığı bakış sosyal medyada binlerce kez paylaşılmıştı. Tonyalı Emir'i bulan bir Trabzonlu, sorduğu soruyla sevimli çocuğu utandırdı.

5 Galatasaray'da 2 isim cezalı 4 futbolcu sınırda Bursaspor karşılaşmasında sarı kart gören Luyindama ve Ndiaye Malatya maçında cezalı duruma düşerken, Fenerbahçe derbisinde sahada olacak. Sarı-kırmızılı ekipte ceza sınırında 4 isim daha bulunuyor.

6 Güntekin Onay: Ofsayt çizgisini biz çekmiyoruz Bursaspor'un Twitter hesabından beIN Sports'u etiketleyerek ofsayt isyanında bulunması Güntekin Onay'ı kızdırdı. Onay, "500 kere söyledik, çizgiyi biz değil TFF'nin VAR odası çekiyor" dedi.

7 Yılmaz Vural: TFF başkanlığına hazırım Teknik direktör Yılmaz Vural, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı için göreve hazır olduğunu söyledi.

8 Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen futbolcular Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünde, 3 büyüklerin savaş sırasında şehit düşen futbolcularını bir kez daha hatırlayalım...

9 Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor için kaldırımda bile uyurum Lyon Havalimanı’ndaki bekleme salonunda uyuya kalan Ahmet Ağaoğlu, sosyal medyada çok konuşulan o fotoğraf hakkında açıklamalarda bulundu.