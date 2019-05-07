Mehmet Demirkol: Beşiktaş ikinci golde uyudu

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray-Beşiktaş derbisini değerlendirdi. Demirkol, Beşiktaşlı futbolcuların yenilen ikinci golde adeta uyuduğunu belirtti.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

"HERKES DURDU BEKLEDİ, OLACAK İŞ DEĞİL"

Demirkol'un derbi hakkındaki değerlendirmeleri şöyle:

"Şenol Güneş'in derbide çok ciddi bir hezimete uğradığını düşünüyorum. 'Biz Galatasaray’ı yenemeyiz, başka bir şey yapmalıyız' diye düşündü. Donk ve Fernando, kendi bölgelerinde kendilerinden 7 kat daha iyi olan Atiba’dan daha iyi bir performans sergilediler. Beşiktaş’ın yediği ikinci gol, Brezilya’da olsa şike var dersiniz. Beşiktaş’ta herkes durup bekledi. Olacak iş değil."

"Ben hala 3 takım da 3 maçta 3 galibiyet çıkaramayacak diyorum. Galatasaray, Rizespor maçını kazanırsa diğerleri için hayat çok zor olur. Ancak Rize, olabilecek en zor deplasman."





(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)