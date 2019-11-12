Demirkol: Beşiktaş'ta maaşlar yattı, çıkış başladı

Süper Lig'in son 5 haftalık döneminde en formda takım Beşiktaş.

Lige kötü başlayan siyah-beyazlı takımda, Abdullah Avcı'nın istifası bile istenmişti; ancak 5 haftalık periyot işleri değiştirdi.

"MAAŞLAR YATTI, İŞLER DEĞİŞTİ"

Alanyaspor galibiyetiyle başlayan seride 13 puan toplayan Avcı'nın öğrencileri, Ankaragücü'yle berabere kaldıktan sonra sırasıyla Galatsaray, Antalyaspor ve Denizlispor'u yendi.

5 haftada 4 galibiyet 1 beraberlik alarak, zirveyle aradaki farkı 3'e indiren Beşiktaş'ın form grafiği hakkında değerlendirmelerde bulunan Mehmet Demirkol, paranın rolünün büyük olduğunu dile getirdi.

Demirkol'un, Beşiktaş değerlendirmesi şu şekilde: "Beşiktaşlı futbolcuların konsantrasyonlarında net bir fark var. Oyuncuların maaşları yatmaya başlayınca iş değişti. Ahmet Nur Çebi, göreve geldikten sonra daha motive bir Beşiktaş var. FFP bundan dolayı var. Oyuncuların konsantre olmaları, finansal olarak rahat etmeleriyle olur. Oyuncuların böyle bir motivasyonları da var. Sen Pepe ve Adriano başlıyorsun ama paralarını alamayınca Pepe gidiyor."