Mehmet Demirkol: Dirar 250 bin euroya Hollanda'ya gidecekti

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana sarı-lacivertli taraftarlar ile yıldızı bir türlü barışmayan Nabil Dirar için Mehmet Demirkol, "Fenerbahçe'ye transfer olmasa 250 bin euroya Hollanda'ya gidecekti" dedi.

Faslı futbolcu için Monaco'ya 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyen Fenerbahçe, Dirar'a ise 3+1 yıllık sözleşme karşılığında toplam opsiyonsuz 9 milyon euro ödeme yapacak.

MEHMET DEMİRKOL'UN DIRAR İDDİASI

Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'ye üç yıllık maliyeti bonservis bedeli dahil 12.5 milyon euro olan Dirar'ın sarı-lacivertli takıma gelmeseydi Hollanda'ya 250 bin euroya transfer olacağını dile getirdi.

Demirkol, "Dirar 250 bin euroya Hollanda'ya gidecekti, bilmem kaç milyon euroya Fenerbahçe'ye getirdiler. Aatıf'la dalga geçilmişti, sonra transfer edildi. Hasan Ali ile sözleşme yenilenmeyecekti, kimse bulunamadı." şeklinde konuştu.