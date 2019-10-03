Demirkol, G.Saray'ın gruptan çıkma şansını değerlendirdi

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A grubu ikinci maçında PSG'ye 1-0 mağlup oldu.

Real Madrid maçlarından alınacak sonuçlar, Cimbom'un Devler Ligi'ndeki kaderini belirleyecek.

"PSG LİDERLİĞİ GARANTİLERSE MAÇI BIRAKIR"

Sarı-kırmızılı takımın gruptan çıkma şansını değerlendiren Mehmet Demirkol, "İçeride alınacak Real Madrid ve Brugge galibiyetleri, ayrıca PSG’nin son maça liderliği garantileyerek çıkma ihtimali; Galatasaray için grupta ikinciliği mümkün kılabilir. Elbette bu, kolay senaryo değil. Çünkü Real tarihi, birden yapılmış mükemmel geri dönüşlerle dolu. Brugge de kaptanı Vormer’i kaybetmiş olsa da ne seviyede olduğunu gösterdi" dedi.