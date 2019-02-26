Demirkol: Sahada iyi insan değil iyi futbolcu olacaksın

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmayı analiz etti. Burak Yılmaz'ın formunu öven Demirkol, bir futbolcunun saha dışında iyi insan olmaktan önce saha içinde iyi bir profesyonel olması gerektiğini belirtti.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

"İYİ İNSAN GİTSİN CAMİ YAPTIRSIN"

Bazı futbolcular için söylenen, "Saha dışında çok iyi insan " şeklindeki yorumları Burak Yılmaz örneği üzerinden değerlendiren Demirkol, "Ben Burak Yılmaz'ın saha içinde yaptıklarına bakıyorum. Burak Yılmaz'ın futbolu çok değerli. Futbolculuğun değersiz olursa seni kimse kabul etmez. Bir futbolcunun işi topu iyi oynamaktır, bunu ayırt edelim önce. Beşiktaş'ta bir kesim taraftar Burak Yılmaz'ı istemiyoruz dedi ama adam standart oyununa devam ediyor. Krize girmiyor golcü olarak, atıyor. Sen işini doğru yaptıkça herkes ikna olur." dedi.

"Futbolcu önce saha içinde iyi bir profesyonel olacak" diyen Demirkol şöyle konuştu: "Bir oyuncu soruyorsun 'çok iyi insan' diyorlar, bana ne iyi insansa. Çok iyi insansa gitsin imam olsun. Tamam iyi insan olsun da futbol özelinde benim istediğim o değil ki. Saha içinde fair-play çerçevesinde iyi profesyonel olacaksın. İyi insan dostluk için lazım ama sahada bana faydası yok, gitsin cami yaptırsın iyi insansa. Önce topunu oynayacaksın, futbol için iyilik-kötülük önce profesyonel olmaktır."

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

