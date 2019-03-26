Demirkol: Şenol Güneş, Emre Mor'u kazanmalı

Mehmet Demirkol, beIN Manşet programında A Milli Takım'ın Şenol Güneş yönetiminde kazandığı 2 maçı yorumladı. Demirkol, Güneş'in Emre Mor'u da bu takıma kazandırması halinde olağanüstü bir iş yapacağını vurguladı.

"EMRE MOR'U KAZANIRSA HEYKELİNİ DİKERİM"

Emre Mor'un çocukken sorunlar yaşadığını ifade eden Demirkol şöyle konuştu: "Şenol Güneş, Emre Mor'u kazanırsa, Şenol Güneş'in heykelini bizzat kendim dikerim. Kazanması da lazım Emre'yi. Emre Mor'u birçok kulüp denedi, kaç defa kadro dışı bırakıldı. Dortmund 10 küsür milyon euro verdi.

Emre Mor zor bir çocukluk geçirmiş, zor bir hayatı olmuş. Dolayısıyla bunu tamir etmekte zorlanan bir kardeşimiz. Çok yetenekli bir oyuncu. Avrupa Şampiyonası'nda Çek Cumhuriyeti oyuncularının ne hale geldiklerini görmüştüm. Ancak kapıları çok kapalı. Çok fazla insan onunla çok uğraştı ama olmadı. Umarım Şenol Hoca başarabilir ama kolay değil."





Emre Mor bu sezon Celta Vigo'da 3 defa kadro dışı bırakıldı. Futbol yaşantısından çok özel hayatıyla gündeme gelen Emre, sosyal medya paylaşımlarıyla da olay oluyor.