Demirkol: Terim Maicon ve Mariano'dan memnun değil

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İşte Demirkol'un sözleri:

MAİCON VE MARİANO'YU BEĞENMİYOR

"Fatih Hoca Maicon ile devam etmek istemeyebilir. Mariano'nun da geriye dönüşlerinden hoca memnun değil."

SHAQİRİ FAYDALI OLUR

"Shaqiri, Terim'in yararlanabileceği bir oyuncu, iyi bir buluşma olabilir. Shaqiri, Fatih Terim'in yararlanabileceği bir oyuncu. Sürekli geri gitti ama şimdi belki de çok iyi bir buluşma olabilir."

BELHANDA HİÇBİR ZAMAN EN İYİSİ OLMADI

"Rodrigues ile Terim 21-22 yaşında buluşsaydı, dünyada başka bir Rodrigues olurdu. Hocanın çok sevdiği bir oyuncu Rodrigues, bayılır böyle bir oyuncuya, uçurtma. Rodrigues ile Terim 21-22 yaşında buluşsaydı, dünyada başka bir Rodrigues olurdu. Garry Rodrigues'e 17-18 ya da 20 milyon veren varsa hemen satılmalı."

"Feghouli ve Belhanda bu! Feghouli en fazla yüzde 20 daha iyi olabilir. Ama Belhanda hiçbir takımda en iyi oyuncu olmadı. Belhanda'nın çok problemleri var, geri koşmalarında sıkıntısı var ama önde baskı kurduğunda çok iyi işler yapıyor."

"Şampiyonlar Ligi için yeterli değil bu kadro. Üç defa Şampiyonlar Ligi kazanıyorsun ama ayrılmak zorunda kalıyorsun. Fernandinho'ya para yeter mi? Gelirse iyi olur ama para yeter mi?"