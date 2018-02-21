Demirkol'dan Güneş'e savunma eleştirisi

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 5-0 yenilmesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Mehmet Demirkol, "Ejderhayla savaş benzetmesi yapıyordum ama tek elle savaşmak zorunda kaldı." dedi.

"SAVUNMA İLE BU KADAR OYNANMAMALI"

Demirkol, "Beşiktaş. İkinci yarıda hiçbir şey yapamadı. Beşiktaş, bizim izlediğimiz gibi izlemek zorunda kaldı.Beşiktaş eksik kaldı ama nasıl eksik kaldı, ona bakmak lazım. Sıfır hatayla oynaman gereken maçta Caner ve Atiba inanılmaz hatalar yaptılar.Şenol Güneş, defans hattıyla niye bu kadar oynuyor anlamıyorum. Medel orta saha başlıyor, kırmızıdan sonra defansa geçiyor. Tosic girince yine orta sahaya gidiyor. Defans hattıyla bu kadar oynanmaması gerekir diye düşünüyorum.Vagner Love'ın 18. dakikada girdiği pozisyon gol olsa yine de her şey farklı olabilirdi. Son 30 dakika iyice darmadağan oldu. Analiz yapacak bir şey kalmadı." şeklinde konuştu.