Demirören'den Caner ve Emre yorumu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Habertürk gazetesine konuştu.

Demirören, Caner Erkin'e küfürden dolayı ceza verilip Emre Belözoğlu'na verilmemesi hakkında ilginç bir açıklamada bulundu.

VİCDANİ DEĞİLSE DE HUKUKİ

Demirören, “Caner’e verilen ceza hakemin görmediği alan üzerineydi. Emre meselesinde hakemin alanı içerisinde ve hakemin raporuna bağlı kalıyoruz. Vicdani değilse de hukuki” yanıtını verdi.

Beşiktaş’tan alacağı ile ilgili daha önce açıklama yaptığını söyleyip Terim ile davanın kendisi ile ilgili değil kurumsal bir durum olduğunu belirtti.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)