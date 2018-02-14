Demme: Napolililer Beşiktaş taraftarından daha iyi olamaz

RB Leipzig'in Napoli ile UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda oynayacağı mücadele öncesinde orta saha oyuncularından Diego Demme açıklamalarda bulundu ve Beşiktaş'ı hatırlattı.

DAHA GÜRÜLTÜLÜ OLAMAZLAR

Verdiği röportajda Napoli'nin stadı San Paolo'nun atmosferi sorulan Demme, "Biz her şeye hazırız. Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile oynamışlığımız var, bu bize yardım eder. Beşiktaş'ın stadından daha gürültülü olması imkansız" dedi.

Napoli ile Leipzig, son 32 turu ilk maçında 15 Şubat günü İtalya'da karşı karşıya gelecek.