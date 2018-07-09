Demonte Harper TOFAŞ'ta

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Fenerbahçeliler kombine için geceden kuyruğa girdi

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Muslera'dan Türkiye'ye EURO 2024 için destek

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Onyekuru Galatasaray için İstanbul'da

1 Juventus, Ronaldo transferinde sona geldi İtalya basını, Juventus'un Cristiano Ronaldo'yu 2 gün içerisinde açıklayacağını ve bu transfere 100 milyon euro ödeyeceğini yazdı.

2 Hırvatistan - İngiltere maçını Cüneyt Çakır yönetecek FIFA, Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan ile İngiltere arasındaki maçı hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceğini açıkladı.

3 Fatih Terim: Yerli kaleci alacağız İsviçre kampında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yabancı kuralından dolayı yerli kaleci transferi yapacaklarını söyledi.

4 Neymar, Cavani'nin yerine Suarez'i istiyor Brezilyalı yıldız Neymar, Cavani ile oynamaktan mutlu olmadığı için PSG yönetiminden Luis Suarez'in transfer edilmesini istedi.

5 Galatasaray'ın zorlu fikstürü Süper Lig'de 2018/2019 sezonunun fikstür çekiminin yapılmasının ardından, Galatasaray'ın sezonun ilk yarısında en kritik haftaları da belli oldu.

6 İlhan Mansız Beşiktaş'a dönüyor Beşiktaş'ın eski futbolcularından İlhan Mansız'a Şenol Güneş'in ekibinde yardımcı antrenörlük görevi teklif edildi.

7 Kamil Glik'in menajeri Galatasaray'ı doğruladı Uzun süredir stoper arayışı içinde olan Galatasaray yönetimi, Monaco forması giyen Polonyalı defans oyuncusu Kamil Glik'i transfer etmeyi planlıyor.

8 Süper Lig 2018-2019 sezonu fikstürü 10 Ağustos'ta başlayacak olan 2018-2019 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Sezonun ilk derbisi Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 6. haftada oynanacak.

9 Nani: Fenerbahçe'ye dönmek istiyorum Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Portekizli Nani, sarı-lacivertli takımda tekrar forma giymek istediğini söyledi.