Denayer, City'nin kamp kadrosunda

Manchester City, İspanyol teknik direktör Josep Guardiola'nın 11 gün sürecek ABD kampı için belirlediği 28 kişilik takım kadrosunu duyurdu.

28 KİŞİLİK KADRODA YER ALDI

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak görev yapan Jason Denayer'in de yer aldığı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: Claudio Bravo, Joe Hart, Aymeric Laporte, Leroy Sane, Bernardo Silva, Benjamin Mendy, Tosin Adarabioyo, Riyad Mahrez, Patrick Roberts, Jason Denayer, Daniel Grimshaw, Oleksandr Zinchenko, Douglas Luiz, Jack Harrison, Lukas Nmecha, Phil Foden, Aro Muric, Eric Garcia, Nabil Touaizi, Brahim Diaz, Iker Pozo, Tom Dele-Bashiru, Benjamin Garre, Luke Bolton, Cameron Humphreys, Rabbi Matondo, Tyreke Wilson, Nathanael Ogbeta.

Manchester City, kamp boyunca Chicago'da Borussia Dortmund, New York'ta Liverpool ve Miami'de Bayern Münih ile hazırlık maçı yapacak.