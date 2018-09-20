Denayer'den Manchester City göndermesi

Manchester City'nin resmi maçlarda bir dakika bile süre vermediği Galatasaray'ın eski futbolcusu Jason Denayer, Şampiyonlar Ligi'nde takımı Lyon'un deplasmanda City'i 2-1 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İngiliz ekibinde göze giremeyen Denayer, kiralık olarak Celtic, Sunderland ve Galatasaray'a gönderilmiş, son olarak ise bu yaz bonservisiyle birlikte Lyon'a satılmıştı. Eski takımı Manchester City karşısında 90 dakika sahada kalan Denayer, maçın ardından eski takımına göndermede bulundu.

''TARAFTARDAN ÇOK SEYİRCİ GİBİLER''

Fransız basınına konuşan Belçikalı defans oyuncusu, ''Benim için özel bir maç değildi. Diğer maçlar gibi bir futbol maçıydı. En önemli şey istediğimiz gibi oynayabilmekti. En iyi sonucu alabilmek için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Eğer Old Trafford'da oynuyor olsaydık çok zor olurdu. Ama Manchester City taraftarları daha sessiz. Taraftardan çok seyirci gibi.'' sözlerini kullandı. Lyon maçında Manchester City tribünlerinde yaklaşık 10 bin boş kişilik yer kalmıştı.