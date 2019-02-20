Denayer'den Messi'ye frikik önlemi

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Lyon evinde dünya devi Barcelona'yı ağırladı. Mücadele 0-0 sona ererken Lyon savunması oldukça başarılı bir maç çıkardıç

DENAYER'DEN MESSİ'YE ÖNLEM

FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır'ın son derece başarılı yönettiği karşılaşmada yaşanan bir pozisyon dikkat çekti. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Denayer, Messi'nin frikikten gol atmasını önlemek için her türlü çabayı gösterdi.

İspanyol devinin kazandığı serbest vuruşta topun başına Arjantinli süperstar geçti. Frikikten defalarca ağları sarsan Messi'den gol yememek için kurulan barajın yanı sıra Denayer de ekstra önlem aldı.

Arkadaşları baraj kurarken Belçikalı oyuncu da Messi'nin meşin yuvarlağı yerden ağlara gönderme ihtimaline karşın barajın arkasına yattı. Denayer'in bu hareketi işe yararken, Messi topu barajın üstünden göndermeyi denedi ancak top auta gitti.