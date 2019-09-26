Deniz Atalay: Fikret Orman'a kalması için baskı yapılıyor

Beşiktaş yönetim kurulu üyelerinden Deniz Atalay, Fikret Orman'ın görevine devam etmesi yönünde baskı olduğunu söyledi.

TRT Spor'a konuşan Atalay, "Geçen sezon son ana kadar şampiyonluk yarışının içerisindeydik. Taraftarlarımızda son dönemde "Paralar nerede?" diye bir algı oluştu. Tepkiler olabilir ama bunlar başkanın haysiyeti ve namusuna karşı olursa bu kabul edilemez. Bir insanın başarısız olduğunu iddia ederek tepki gösterebilirsiniz ama "paralar nerede?" diyerek onun namusuna laf söylemezsiniz. Bu durum başkana rahatsızlık verdi ve böyle bir karar aldı." dedi.

"İNSANLAR TELEFON AÇIP AĞLIYOR"

Şaşkın ve üzgün olduklarını söyleyen Deniz Atalay, "Fikret Orman çıtayı çok yükseltti. Ben Yıldırım Demirören'i de Süleyman Seba'yı da bilirim. Serdar Bilgili'yle de çalıştım. Fikret Orman 7/24 çalışan bir başkan. Süleyman Seba'dan sonra gelen en başarılı başkan olduğunu düşünüyorum. Başkanın devam etmesi yönünde büyük bir baskı var. İnsanlar telefon açıyorlar, kulübe gelip ağlıyorlar. Büyük bir baskı var. Başkanın uğradığı haksızlığa karşı divanın da tepki göstermesi lazım. Bunun bir gelenek haline gelmemesi lazım." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ, TARİHİNİN EN ÖNEMLİ BAŞKANLARINDAN BİRİNE SAHİP"

"Başkanın duygusal patlamasını ortadan kaldırmak gerekiyor." diyen Deniz Atalay, "Yönetim kurulu toplantısında bunu konuşacağız. Biz yönetim olarak başkanın devam etmesini istiyoruz. Beşiktaş, tarihinin en önemli başkanlarından birine sahip. 'Beşiktaş'a sahip çıkarız' diyenler zaten yönetİmdeydi. Şimdi niye konuşuyorlar, o zaman sahip çıksalardı. Başkan zaten son dönemi olduğunu söylemişti. Beşiktaş camiasının, Fikret Orman'ın mesajını almasını istiyorum. Bir insan ölmeden mirasını paylaşır gibi herkes bir yerlerde toplantılar yapmaya başladı. Hiç şık bir şey değil bunlar." sözleriyle tepki gösterdi.

"BU DURUM BİR KISIM TARAFTARIN TEPKİSİ, CAMİANIN DEĞİL"

Başkan Fikret Orman'ın kırgınlığı ve üzüntüsünün devam ettiğini kaydeden Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Atalay, " Yapmış olduğu hizmetin karşısında uğradığı haksızlıklar için çok üzgün. Bir kısım taraftarın yaptığı, camianın tepkisi değil. Camia içerisindeki kurullar acil olarak duyarlılık göstermesi lazım. Önümüzdeki süreçlerde başkan adayı olacak insanların samimiyetini göstermesi lazım. Ayrıca gazetelerde enkaz edebiyatı yapanlar enkazın altında kalırlar. Beşiktaş büyük bir taştır, o taşın altında kalırlar." açıklamalarını yaptı