Deniz Ateş Bitnel: Dik duruş sergiledim

Galatasaray ile Trabzonspor'un, 2016 yılında karşılaştığı mücadelede futbolcu Salih Dursun tarafından kırmızı kart gösterilmesiyle hafızalara kazınan eski hakem Deniz Ateş Bitnel, Futbol Arena'ya konuştu.

O mücadelede yaşananlar hakkında ilk kez açıklamalarda bulunan Bitnel, ''Salih Dursun elime vurdu, yere düşen kırmızı kartı bana gösterdi. Kartımı bana verince ben de onu attım. Kimse cesaret edemezdi. Dik duruş sergiledim.'' ifadelerini kullandı.

''HAKEMLİĞİ BIRAKMAK ZORUNDA KALDIM''

Henüz 34 yaşındayken hakemliği bırakmak zorunda kaldığını belirten Bitnel, devam etseydi başarılı bir hakem olabileceğine inandığını da söyledi.

Bitnel, ''Ben 17 yıllık FIFA hakemiydim. Galatasaray-Trabzonspor maçında 34 yaşındaydım. Önümde daha 9 yıl vardı ancak bırakmak zorunda kaldım. Ben gayet başarılı olacağıma inanıyordum. 2016 yılındaki maçtan sonra bir şekilde sezon sonuna kadar bana maç verilmedi. Sezon sonunda değişen MHK, bana kendimi hazır tutmamı söyledi. Yaz döneminde klasman düşürüldüm. Dünya tarihinde böyle bir şey mümkün olmamasına rağmen PTT 1. Lig'de maç yönettim. Çok iyi bir maç çıkarmama rağmen daha sonra görev alamadım.'' şeklinde konuştu.

''KIRILMA ANI ÖZER HURMACI'NIN GÖRDÜĞÜ SARI KARTTI''

Maç içinde verilen bazı kararlarda hatalı olduğunu gördüğünü de belirten Deniz Ateş Bitnel, ''Her zaman verilen yardımcı hakemler, o maçta bana verilmedi. Maalesef uyum yakalayamadık ve yalnız kaldım. Yardım alamadım. Kararları ben verdim ama bazılarında hatalı olduğumu sonra gördüm. Kırılma anı Özer Hurmacı'nın gördüğü sarı karttı. Direkt kırmızı kart göstermem gerekiyordu. 'Sıkıyorsa beni at' dedi ama oyunu germemek için sarı kart verdim. Daha sonra ikinci sarıdan attım.'' dedi.

''KİMSE CESARET EDEMEZDİ, DİK DURUŞ SERGİLEDİM''

Salih Dursun'un kendisine gösterdiği kırmızı kart hakkında da konuşan Bitnel, ''Her gün yanıma yedek kartlar alırım ama o gün ne olduysa yedek kartlarımı yanıma almamışım. O pozisyonda Cavanda'ya gösterdiğim kırmızı kartı cebime sokmaya çalıştım. Ancak cırt cırtlı cebim yapıştığı için kartı cebime koyamadım. Salih Dursun o an elime vurdu, yere düşen kartı bana gösterdi. Kartımı bana verince ben de onu attım. Kimse cesaret edemezdi. Dik duruş sergiledim. Salih Dursun'a hakkımı helal etmiyorum.'' ifadelerini kullandı.

''BU SEKTÖRDE EN ZAYIF HALKA HAKEMLER''

Karşılaşmada Trabzonspor'un hakkını yemediğini söyleyen Bitnel, ''Trabzonspor'a verdiğim penaltının daha sonra penaltı olmadığını gördüm. Trabzonspor camiasının hakkını yemiş olsam, o penaltıyı vermezdim. Bu sektörde en zayıf halka hakemler. Telefonlarımız dinleniyor, ailemiz takip ediliyor. Camiadaki en temiz insanlar bence hakemler. Arkaları yok, hakemin kalemini kırabilecek birçok kişi var.'' şeklinde konuştu.

''ÇOCUĞUMU 15 GÜN OKULA GÖNDEREMEDİM''

Maçtan sonraki haftalarda ailesiyle birlikte zor günler geçirdiğini söyleyen Deniz Ateş Bitnel, açıklamalarını şu şekilde noktaladı:

''Maçtan sonraki haftada çocuğumun anaokuluna gidilmiş, oğlumu rehberlik odasına kitlemek zorunda kaldılar. 15 gün çocuğumu okula gönderemedim. Psikolojik tedavi aldı. Eşimin çalıştığı yerde yakasına yapışmışlar. Hatasıyla, sevabıyla bu bir oyun. Seyirciler, yöneticiler, teknik direktör, kaleci hata yapmıyor mu? Hakem de bir insan.''