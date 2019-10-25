Deniz: Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim

Kayseri'deki performansıyla İstanbul büyüklerinin radarına girip tercihini F.Bahçe'den yana kullanan Deniz Türüç, henüz sarı-lacivertlilerde bekleneni veremedi.

Bu sezon dördü ilk on birde sekiz maçta da forma giyen Deniz, henüz skor katkısı sağlayamadı. Kayseri'deki dört sezonunda 145 maça 28 gol, 23 asist sığdıran 26 yaşındaki oyuncu, henüz F.Bahçe'ye uyum sağlayamadığını söyledi.

Kayseri ile Fenerbahçe arasına büyük fark olduğunu ifade eden Deniz "Orada oyunun merkezi bendim. Burada ise sistemin bir parçasıyım. Uyum sağlayabilmek için elimden geleni yapıyorum. Kısa sürede beklentilere cevap vereceğim. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim" dedi.