Deniz Naki futboldan men edildi

Amedsporlu Deniz Naki, ayrımcılık ve ideolojik propaganda nedeniyle 3 yıl 6 ay müsabakalardan men ve 273 bin TL para cezası aldı. Kurallar gereği 3 yılı aşkın cezalar sürekli mahrumiyet cezasına dönüştüğü için, Deniz Naki'nin Türkiye'deki futbol hayatı bitti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nda yapılan açıklama şöyle;

"AMED SPORTİF FAALİYETLER KULÜBÜ sporcusu DENİZ NAKİ'nin, ayrımcılık ve ideolojik propaganda nedeniyle FDT'nin 42/1-a, 35/4. ve 4/2. Maddeleri uyarınca 3 YIL 6 AY MÜSABAKALARDAN MEN CEZASI ve 273.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, üç yılı aşan ceza bakımından FDT'nin 95/1. Maddesi uyarınca SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."



