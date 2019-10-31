Deniz Türüç: Allah'ın izniyle iki kupayı da alacağız

Fenerbahçe'nin Tarsus İdmanyurdu'nu 3-1 mağlup ettiği maçta gol atan Deniz Türüç , takımın hedeflerinden bahsetti.

"İKİ KUPA KALDIRMAK İSTİYORUZ"

Maçı değerlendiren Deniz, "Oyunun üstünlüğü, kontrolü bizdeydi. Golü de kendi hatamızdan yedik, zor bir duruma girdiğimizi söyleyemem. İyi bir oyun ortaya koyduk. Bizim hedefimiz her zaman iyi oynamak, iyi oyun sergilemek ve oyunu domine etmek. Birçok oyuncumuz sürekli 11'de oynamadığı için yorgunluk da vardı. Oynamayanlar olarak maç ritmini yakalamak lazım. Ligde liderliğe yaklaştık, kupada da en üst yerde bitirmek istiyoruz. Güzel oyunla, Allah'ın izniyle iki kupa kaldırmak istiyoruz" dedi.

"SANKİ KENDİ EVİMİZDE OYNADIK"

Taraftarların desteğine dikkat çeken Deniz Türüç, "Deplasmanda oynadığımız maç, sanki kendi evimizde oynuyormuşuz gibi oluyor. Taraftarlar müthiş. İçeride, dışarıda inanılmaz atmosfer var. Bu da 12. adam olarak bize yardımcı oluyor. Henüz hedeflerimize ulaşmadık ama iyi yoldayız diyebiliriz" ifadelerini kullandı.