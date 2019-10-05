Deniz Türüç: Biz şampiyon olacağız

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de ikinci yarıda oyuna dahil olan Deniz Türüç, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"BULDUĞUMUZ POZİSYONLARI ATMAMIZ LAZIMDI"

Kaçan gollerden ve mağlubiyetten dolayı taraftarlardan özür dileyen Türüç, "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz, beklemediğimiz bir mağlubiyetti. Planlarımız çok farklıydı, değişikti. İlk yarıya bakarsak coşkulu oynadık ve top sürekli bizdeydi. Top sizde olduğu zaman bugün olduğu gibi kaptırınca sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Kaptırdık, bir top geldi, gol oldu. Böyle durumlarda dikkatli olmamız gerekiyor. İkinci yarıda topa sahip olma konusunda üstünlük bizdeydi. 3-4 tane pozisyon yakaladık, bunları artık atmamız lazım." dedi.

Takım olarak şampiyonluk hedeflerinden vazgeçmediklerini de sözlerine ekleyen Deniz Türüç, "Önümüzdeki her maç çok zor. Taraftarlarmıza şunu söylemek istiyorum; Her şey daha iyi olacak. Şampiyonluk beklentilerini biz yarattık, bir mağlubiyet aldık diye hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Allah'ın izniyle şampiyon olacağız." diye konuştu.