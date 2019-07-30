Deniz Türüç, Fenerbahçe'ye kaldı

Galatasaray, Celta Vigo'dan Emre Mor'u kadrosuna kattı. Milli oyuncunun gelişiyle birlikta kanat bölgesinde oynayacak alternatifleri çoğalan sarı-kırmızılı ekip, uzun süredir gündemde olan Deniz Türüç'ü almaktan vazgeçti.

TEK ALTERNATİF FENERBAHÇE

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Galatasaray ve Fenerbahçe ile Deniz Türüç'ün transferi konusunda anlaşmaya yakın olduklarını ifade etmiş, tercihi milli futbolcunun yapacağını aktarmıştı. Ancak Fatih Terim'in Emre Mor'u ısrarla istemesi sonrası Deniz Türüç yerine, genç futbolcu kadroya katıldı.

Her ne kadar sorunlu bir isim olsa da ekonomik olarak daha uygun şartlarda alınan 21 yaşındaki Emre, sarı-kırmızılı takımın Deniz Türüç yerine seçtiği isim oldu.

Galatasaray'ın Emre'yi alması sonrası Deniz Türüç'ün Fenerbahçe'ye gitme ihtimali daha da güçlendi. 26 yaşındaki milli futbolcunun Türkiye'de gideceği tek takım Fenerbahçe kaldı.

Kanat bölgesine takviye yapacak olan sarı-lacivertlilerin, 3.5 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra 1 ya da 2 oyuncu daha vererek Deniz'i Kayserispor'dan alması bekleniyor.