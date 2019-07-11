Deniz Türüç, Fenerbahçe'ye yakın

Vedat Muriç'i alan Fenerbahçe'nin, Kayserispor forması giyen Deniz Türüç'ü de transfer etmeye yakın olduğu öğrenildi.

3.5 MİLYON EURO ARTI 2 FUTBOLCU

Büyük kulüplerin kendisine olan ilgisi hakkında konuşan Deniz Türüç, "Bir kulüp ismi vermek doğru olmaz. Başkan ve menajerim bu konudan haberdar, gerekli görüşmeler yapılıyor. Hangi oyuncu büyük kulüplerde istemez ki? Benim de hayalim. Hayırlısı neyse o olsun. Önce kulüple anlaşılmalı, sonra oyuncuyla anlaşılır." ifadelerini kullandı.

Deniz, 3 büyük takımın da formasını giyebileceğini açıklarken, 26 yaşındaki milli futbolcu için en iyi teklifi Fenerbahçe'nin yaptığı aktarıldı.

Galatasaray'la girdiği Vedat Muriç savaşını kazanan Fenerbahçe'nin Deniz'i de kadrosuna katacağı belirtiliyor.

Sarı-lacivertli ekip, Deniz Türüç için Kayseri'ye 3.5 milyon euro ve 2 futbolcu önerdi. Öte yandan Fenerbahçe'nin önerdiği futbolculardan birinin Yasir Subaşı olduğu ifade ediliyor.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Ümraniyespor'dan Fenerbahçe'ye dönen Yasir Subaşı'nı transfer ettiklerini dün açıklamıştı.