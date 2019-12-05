Deniz Türüç: Puan farkını kapatıp şampiyon olabiliriz

Fenerbahçe'ye sezon başında Kayserispor'dan transfer olan Deniz Türüç, şampiyon yarışı hakkında iddalı açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİMİZ 4'TE 4 YAPMAK"

Lider Sivasspor'un 5 puan gerisinde olduklarını hatırlatan Deniz, "Geçen yıl Galatasaray 8 puan gerideydi ancak Başakşehir'i geçti ve şampiyon oldu. Bizim liderle aramızda 5 puan var. Biz de aynısını yapabiliriz. Kalan 4 maçı kazanırsak ilk yarıyı lider kapatırız" dedi.

Sarı-lacivertli ekibe yavaş yavaş ısındığını aktaran 26 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe'ye alışma sürecindeyim. Burada arkadaşlık çok iyi. Fenerbahçe büyük bir camia. Daha çok oynayıp performansımı yükseltmek istiyorum. Oynamadığım zamanlar üzülüyorum elbette ama çok çalışarak formayı alacağım" şeklinde konuştu.