Deniz Türüç: Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda A Milli Takım, Moldova engelini farklı geçti. Gecede ay-yıldızlıların ikinci golünü kaydeden Deniz Türüç, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"EN BÜYÜK FENERBAHÇE"

Transfer sezonunda Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren ve tercihini sarı-lacivertli ekipten yana kullanan 26 yaşındaki oyuncu, ''Galatasaray'a çok saygı duyuyorum. Büyük kulüp. Ancak Türkiye'de hiçbir kulüp Fenerbahçe'den daha büyük değil.'' diye konuştu.

Sezon başında İstikbal Mobilya Kayserispor'dan 2 milyon Euro karşılığında sarılacivertli kulübe katılan 26 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de son iki karşılaşmada ilk 11 sahaya çıktı.