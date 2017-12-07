Deniz Türüç ve Lung Beşiktaş'a karşı yok

TFF Hukuk Müşavirliği'nin, karşılığın 5-10 maç olan saldırı fiilinden sevk etttiği Deniz Türüç ve Silviu Lung'a PFDK sportmenlikten ceza verdi.



Kayserispor'un Alanyaspor maçındaki görüntülerden ve temsilci raporları üzerinden yaptığı değerlendirme sonucunda saldırı olduğu izlenimi vermemesi üzerine, disiplin kurulu rakip takım kaleci antrenörünü iten Deniz Türüç ve kaleci Lung'a 1'er maç ceza verdi. Kayserispor, Tahkim Kurulu'na gidecek.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

"KAYSERİSPOR Kulübü sporcusu DENİZ TÜRÜÇ'ün, 04.12.2017 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR - KAYSERİSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KAYSERİSPOR Kulübü sporcusu SİLVİU LUNG'un, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"