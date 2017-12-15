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Deniz Türüç'ten Galatasaray sinyali

Kayserisporlu Deniz Türüç, bir taraftarın "Gel, Belhanda'yı kes" sözüne "Keseceğim, keseceğim" diyerek cevap verdi.

Deniz Türüç'ten Galatasaray sinyali
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Kayserispor'da yıldızı parlayan Deniz Türüç, Galatasaray'ın gündeminden düşmüyor.

Uzun süredir sarı-kırmızılı takımın transfer listesinin başını çeken milli futbolcu, Galatasaray'a geleceğinin sinyalini verdi.

BELHANDA'NIN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Büyük maçlarda varlık gösteremeyen Belhanda ile rekabet edebilecek bir isim arayan G.Saray yönetimi, Deniz'i kadrosuna katmak istiyor.

Deniz Türüç'ten Galatasaray sinyali VİDEO

"BELHANDA'YI KESECEĞİM"

Deniz Türüç, takım otobüsüne doğru giderken bir Galatasaray taraftarının "Deniz abi gel Belhanda'yı kes, bıktık ondan" diye bağırmasına"Keseceğim, keseceğim" şeklinde karşılık verdi.

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