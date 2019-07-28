Deniz Türüç’ün Galatasaray’dan istediği rakam

Kayserispor'da takım kaptanı Deniz Türüç, kulübün izni ile Avusturya'da Galatasaraylı yöneticiler ile görüştü.

3 YILLIK KONTRAT TALEP ETTİ

Kayserispor'dan yıllık 1.2 milyon euro garanti ücret alan Deniz Türüç, Galatasaray'dan ise yıllık 1.8 milyon euro (yaklaşık 12 milyon TL) garanti ücret ve 3 yıllık imza istedi.

Galatasaray, Deniz Türüç'le bu rakam üzerinden anlaşma sağlarsa, milli futbolcu Cimbom'dan 3 yılda net 36 milyon TL kazanacak. Anlaşmada başarı bonusları olması da söz konusu.

Sarı-kırmızılı iki ekip arasında gerçekleştirilen bonservis ücreti pazarlığında anlaşma sağlandı.

Galatasaray, Deniz Türüç transferi karşılığında 3 milyon euro ve Valentine Ozornwafor'u kiralık olarak vermeyi taahhüt etti. Kayserispor Başkanı Erol Bedir bu teklife olumlu yanıt verdi.