Deniz Türüç'ün tercihi Galatasaray

Galatasaray ile Fenerbahçe, Vedat Muriç'ten sonra bu kez de Deniz Türüç için karşı karşıya. İki takımın Kayserispor'a yaptığı teklifler birbirine yakın. Ancak 26 yaşındaki futbolcunun gönlü sarı-kırmızılı ekipten yana.

"GÖNLÜM GALATASARAY'DA"

Transfer döneminde Adem Büyük, Okan Kocuk, Jimmy Durmaz ve Şener Bayraklı'yı alarak yerli rotasyonunu genişleten Fatih Terim, Deniz Türüç'ün de takıma kazandırılmasını istiyor.

Geçtiğimiz günlerde Kayserispor Başkanı Erol Bedir, hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin Deniz Türüç için yakın teklifler yaptığını ve iki külüple de anlaşma noktasında olduklarını dile getirmişti. Son kararı Deniz'in vereceğini ifade eden Bedir, transferin oyuncunun tercihine göre şekilleneceğini ifade etmişti.

Bu gelişmeler doğrultusunda Deniz Türüç, Başkan Erol Bedir'e, "Galatasaray'a gitmek istiyorum" dedi. Fatih Terim'le çalışmak isteyen milli futbolcu için ödenecek bonservis bedeli ise 3-4 milyon euro civarında olacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Senegalli golcü Diagne'yi sattıktan sonra elde edilecek bonservis bedelinin bir kısmını Deniz Türüç'ü almak için kullanacak.