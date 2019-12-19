Denizli, Altınordu'yu eledi

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Eray Cömert 35 metreden harika bir gol attı

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1 Vedat Muriç mi Burak Yılmaz mı Fenerbahçe, pazar günü ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev derbide gözler Vedat Muriç ve Burak Yılmaz'ın üzerinde olacak.

2 Çalımbay: Emre ve Mert'in devre arası gitmeleri zor Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın devre arasında takımdan ayrılmalarının çok zor olduğunu belirtti.

3 Beşiktaş'ın Kadıköy'deki son galibiyeti Ezeli rakiplerine uzun yıllardır sahasında yenilmeyen Fenerbahçe, pazar günü Beşiktaş'a karşı bu serisini sürdürmek istiyor.

4 Arjantin'de insanlık dışı faul Arjantin'de bir alt lig maçında yapılan insalık dışı faul izleyenleri şok etti.

5 Fatih Terim, Feghouli'nin kalmasını istiyor Galatasaray, son dönemde performansı yükselen Feghouli'yi takımda tutma kararı aldı.

6 Ersun Yanal, Kruse'yi yedeğe çekiyor Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi her iki takımın teknik direktörü de sahaya süreceği 11'leri belirlemeye başladı.

7 El Clasico'nun eski tadı kalmadı Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılmasının ardından oynanan bütün El Clasico'lar, futbolseverleri tatmin etmedi.

8 Tuzlaspor-Galatasaray maçındaki olayın görüntüsü Tuzlaspor-Galatasaray maçında çıkan olayların görüntüleri yayınlandı. Tuzlasporlu Gökhan Çıra'nın Muslera'ya el hareketi yaptığı, bir Galatasaray çalışanın ise Gökhan'a kafa attığı görülüyor.

9 Cristiano Ronaldo'dan harika kafa golü İtalya Birinci Lig'inin 17. haftasında Sampdoria ile karşılaşan Juventus'ta Cristiano Ronaldo, yine sınırları zorlayan bir gole imza attı.