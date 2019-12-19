Denizli, Altınordu'yu eledi

Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Denizlispor ile TFF 1. Lig temsilcisici Altınordu karşı karşıya geldi. Süper Lig ekibi Denizli, 5-3 ve 2-2'lik skorlarla turu geçen taraf oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Denizlispor atağında Mehmet Akyüz’ün ceza alanı dışından çektiği sert şutta kaleciden dönen topu Estupinan kafa ile tamamlayarak ağlara gönderdi. 1-0
20. dakikada orta sahadan gönderilen pasta kalecinin açıldığını gören Recep Niyaz, topu aşırma vuruşla boş kaleye göndermek istedi top farklı şekilde auta gitti.
28. dakikada ceza alanı içerisinde topa buluşan Kemal Rüzgar’ın yerden gönderdiği sert şut kaleci Tolgahan’da kaldı.
30. dakikada Asım Aksungur’un ceza alanına yaptığı ortada Recep Niyaz’ın kafa vuruşu kalecinin müdahalesi ile üst direkten döndü. Topu iyi takip eden Estupinan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
İKİNCİ YARI
52. dakikada Denizlispor savunmasında yapılan pas hatasından yararlanan Kemal Rüzgar ceza alanına girerek yaptığı düzgün vuruşla topu kalecinin yanından filelere gönderdi. 2-1
79. dakikada hızlı gelişen Altınordu atağında önündeki boş alanı değerlendiren Hüseyin Üner’in ceza alanı çaprazdan doğrudan kaleye gönderdiği top kaleciden döndü. Topu takip eden Kemal Rüzgar rakibini geçerek kendisinin ve takımın ikinci golünü attı. 2-2
90. dakikada Recep Niyaz’ın pası ile buluşan Burak Çalık’ın ceza alanı dışından çektiği sert şut üstten auta gitti.