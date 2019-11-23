Denizli, Rizespor'u son anlarda mağlup etti

Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Mehmet Özdilek'in takımı Denizlispor ile İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Denizlispor 2-0'lık skorla kazandı.

Her iki takım da hücum aksiyonlarında yetersiz kalırken, 78'de Isaac Sackey'in yerine oyuna giren Oscar Estupinan maça imzasını attı.

GOLLER 86 VE 92. DAKİKALARDA GELDİ

86. dakikada atak yönüne göre sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Estupinan iyi bir kafa vuruşu yaptı ve topu uzak direkten ağlarla buluşturdu.

Barrow'un içeri çevirdiği topa Talbi'nin müdahalesi sonrası hakem VAR incelemesi başlattı ve ardından penaltı noktasını işaret etti. Ev sahibi ekip Murawski ile 92. dakikada farkı 2 yaptı.

Alınan bu sonucun ardından Denizlispor puanını 14 yaparken, 2 maçlık kazanamama serisini bitirdi. Ev sahibi ekip, Galatasaray maçının ardından bu sezon evinde 2. kez kazandı.

Rizespor ise 14 puanda kaldı Ligin bir sonraki haftasında Denizlispor deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor sahasında Konyaspor'u konuk edecek.