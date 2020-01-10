Denizli'de Cristian Sapunaru kadro dışı kaldı

1 Karius'tan skandal hata Beşiktaş'ın tartışılan kalecisi Loris Karius, hazırlık maçında da hatalı bir gol yedi.

2 Hakemi rakip sanan dövüşçü Shinechagtga Zoltsetseg ile Ma Jia Wen arasındaki MMA maçında ilginç bir an yaşandı. Rakibine nakavt olan Ma Jia Wen, farkında olmadan hakeme saldırdı.

3 En değerli Türk takımı: Galatasaray Lig, futbolcu ve takım değerleri güncellendi. Bir ara 5. sıraya kadar yükselen Süper Lig 10'unculuğa gerilerken, en değerli Türk takımı ise Galatasaray oldu.

4 Cenk Tosun Crystal Palace'ta Everton'da forma şansı bulamayan Cenk Tosun, bir başka Premier Lig takımı Crystal Palace'la anlaştı.

5 Muhammed Demirci, Erzincanspor'la görüşüyor Beşiktaş altyapısından yetişen Muhammed Demirci, İstanbulspor'da da tutunamadı. 25 yaşındaki oyuncunun Erzincanspor'la görüştüğü ifade edildi.

6 Kadın hakemler Süper Lig'de maç yönetmeye hazırlanıyor Kadın hakemler gelecek sezon Süper Lig'de maç yönetmek için MHK Başkanı Zekeriya Alp'ten söz aldıklarını söylediler.

7 Galatasaray'da stopere son aday: Funes Mori Mert Çetin ve Murillo transferlerinden istediği sonucu alamayan Galatasaray, rotayı İspanya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılıların yeni hedefi Villarrealli Funes Mori.

8 Fikret Orman'dan Çebi'ye ibra isyanı Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, genel kurulda ibra edilmemesi hakkında konuştu. Orman, "Ailemi bile emanet edebilecek kadar yakın gördüğüm birisiydi. Bu ibra işi beni çok üzdü" dedi.

9 Ali Koç: Comolli'yi uyaracağım Ali Koç, Comolli'yi attığı tweetler konusunda uyaracağını ifade ederken, Falette transferine de açıklık getirdi.