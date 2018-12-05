Denizli'de okul maçlarında VAR kullanıldı

Gazeteciler ile özel sporcular basketbol maçı yaptı

1 Luka Modric'ten Ballon d'Or göndermesi 10 yıldır Messi ve Ronaldo arasında gidip gelen Ballon d'Or, bu yıl Modric'e verildi. Başarılı futbolcu yaptığı açıklamada "Futbolun sadece gol, gol, gol olmadığını ancak anladılar." dedi.

2 Pogba Juventus'a geri dönüyor Kadrosunu Cristiano Ronaldo ile güçlendiren Juventus, takıma önemli bir takviye daha yapıyor. İngiltere basını Juve'nin Paul Pogba'yı devre arasında transfer edeceğini yazdı.

3 Elmander Belçika'da Emond'u izledi Galatasaray'ın eski golcüsü Johan Elmander, sarı-kırmızılı ekibin bir süredir gündeminde olan golcü Renaud Emond'u Club Brugge maçında takip etti.

4 MHK eğitim seminerleri tamamlandı Süper Lig hakemleri, alt liglerde görev yapan meslektaşlarına hakemlik hakkında seminer verdi.

5 Semih Özsoy, Ersun Yanal'la görüştü Son olarak Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak haftayı 15. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de bir kez daha Ersun Yanal sesleri yükselmeye başladı.

6 Fatih Terim'in 6 maçlık cezası kaldı TFF'nin 10 maç men cezası verdiği Fatih Terim, Keçiörengücü karşılaşmasını Ankara ekibinin idari binasından takip etti.

7 Galatasaray deplasmanda Keçiörengücü'nü yendi Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup eden Galatasaray, rövanş mücadelesi öncesi avantaj sağladı.

8 Ankara'da Galatasaray maçına büyük ilgi Keçiörengücü'nün Galatasaray'ı konuk ettiği Türkiye Kupası maçını birçok futbolsever evlerinin balkonlarından, çatılarından takip etti.

9 Fenerbahçe maçın tekrar edilmesini istiyor Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında kural hatası yapıldığını kabul eden sarı-lacivertli yönetim, karşılaşmanın tekrar oynanması için TFF'ye başvurma kararı aldı.