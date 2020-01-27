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Denizlispor, 4 haftadır kazanamıyor

Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'a 3-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor, ligde çıktığı son 4 maçta 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

| AA
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Ligde son galibiyetini 15. haftada Trabzonspor deplasmanında 2-1'lik skorla alan yeşil-siyahlı ekip, Alanyaspor'a 5-1 yenildikten sonra ilk devrenin son maçında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.

İkinci yarıya 2-1'lik Galatasaray mağlubiyetiyle başlayan Denizlispor, dün de sahasında Antalyaspor'a 3-0 yenildi.

Denizli temsilcisi, ligin ilk yarısında Galatasaray ve Antalyaspor maçlarını kayıpsız geçmişti. İç sahada Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından 3 maçta galibiyet alamayan Yukatel Denizlispor, bu müsabakalarda 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Ligde 19. haftayı 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 22 puanda geçen yeşil-siyahlı ekip, 12. sırada yer alıyor.

Geride kalan 19 maçta 20 gol atan Denizli temsilcisi, kalesinde 28 gol gördü. Yeşil-siyahlı ekip, 3 Şubat Pazartesi günü 20. hafta mücadelesinde Göztepe'yi konuk edecek.

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