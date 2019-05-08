Denizlispor 9 yıl sonra Süper Lig'e dönüyor

Bu sezon sürekli zirve yarışının içinde olan yeşil-siyahlılarda taraftarların Atatürk Stadı'nı tıklım tıklım doldurması beklenirken, kentin de dev Denizlispor bayrakları ve pankartlarıyla süslendiği bildirildi.

Büyük bir görsel şova hazırlanan taraftarların sadece yeşil tişörtlerle maça gelmek için organize olduğu, birçok flama, döviz ve bayrak yaptırdığı belirtildi. Başkan yardımcısı Taner Atilla tüm Denizli'nin büyük bir heyecan yaşadığını söyledi.

"Pazar günü herkesi şölene bekliyoruz" diyen Atilla, "Bu hafta büyük hasreti bitireceğimize inanıyoruz. Bitime 2 hafta kala lider Gençlerbirliği'ni Ankara'da yenerek çok rahatlamıştık. Artık bir endişemiz yok. Karabükspor'u da yeneceğiz. Ancak biz Süper Lig'e 2'nci olarak değil şampiyon olarak çıkmayı çok istiyoruz. Muhteşem taraftarımız Atatürk Stadı'nı tamamen dolduracak. Kentteki sinerjiyi hissediyoruz" diye konuştu.

Teknik direktör Yücel İldiz eski takımı Karabükspor karşılaşmasının kendisi için birçok anlam ifade ettiğini söyledi. Tecrübeli teknik adam, "Karabük'te 2 kez Süper Lig sevinci yaşamıştım. Karabükspor'u sevdiğimi ve şu anki durumlarına üzüldüğümü herkes biliyor. Ancak benim tek düşüncem Denizlispor'la hedefe ulaşmak. Takımıma inanıyorum, taraftarımıza güveniyorum" ifadelerini kullandı.

BİLETLER TÜKENDİ

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Kardemir Karabükspor'u ağırlayacak Denizlispor'da taraftarların maça yoğun ilgisi bulunuyor. Gold ve VIP 120 TL, kapalı B-D üst 45 TL , kapalı A-E üst ve alt 35 TL, maraton 25 TL'lik ve kale arkası biletlerinin ise 10 TL'den satışa sunulduğu ve tüm biletlerin bittiği öğrenildi.