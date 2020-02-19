Kaçırdığı gole kendisi bile inanmadı

1 Dev derbiyi yönetecek hakem belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasında ise Fırat Aydınus görev yapacak.

2 Galatasaray savunmasıyla Avrupa devleri arasında Galatasaray, Süper Lig'de 22´nci hafta itibarıyla yediği 17 golle ligde en az gol yiyen takım olurken, Avrupa´nın 5 büyük liginde ise en az gol yiyen 3. takım oldu.

3 Denizlispor, Bülent Uygun'la anlaştı Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da, teknik direktör Bülent Uygun ile anlaşıldığı bildirildi.

4 Ozan Tufan'ın talipleri artıyor Fenerbahçeli Ozan Tufan'a, şimdi de Everton talip oldu. İngiliz basınında çıkan habere göre Everton ve Crystal Palace, Ozan'ı izlemek için derbide Kadıköy'de olacak.

5 Barış Şimşek: VAR'da en iyi teknolojiyi kullanıyoruz TFF VAR Koordinatörü Barış Şimşek, katıldığı bir TV programında yaptığı açıklamada, "VAR Teknolojisinde Avrupa'dan fazlamız var, eksiğimiz yok" dedi.

6 Volkan Babacan, Beşiktaş yolunda Sezon sonunda Loris Karius’la yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş'ta, Başakşehir’in tecrübeli kalecisi Volkan Babacan için oyuncunun menajeri aracılığıyla anlaşma sağlandığı öğrenildi.

7 Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi son 16 ilk maçlarında Atletico Madrid Liverpool'u, Borussia Dortmund da PSG'yi mağlup etti.

8 Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuştu Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisiyle ilgili Kadıköy'e gideceğini söyledi. Cengiz, yaptığı açıklamada, "Biz orada 6-0 da kaybettik, 7-0 da kazandık. Yine olabilir" dedi.

9 Fransız basını: Barcelona, Mustafa Kapı'yla ilgileniyor France Football, Barcelona'nın, Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen 17 yaşındaki Mustafa Kapı'yı transfer etmek istediğini öne sürdü.