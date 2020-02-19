Denizlispor, Bülent Uygun'la anlaştı

Yukatel Denizlispor başkan yardımcısı Kaan Şanlıkan, yaptığı açıklamada, Mehmet Özdilek ile yolları ayırmalarının ardından yeni teknik direktörü belirlemek için çeşitli görüşmeler yaptıklarını belirtti.
Bülent Uygun ile prensipte anlaşmaya vardıklarını aktaran Şanlıkan, son olarak Hes Kablo Kayserispor'da görev alan teknik adamla, Denizli'ye gelmesinin ardından sözleşme imzalamayı planladıklarını kaydetti.
BÜLENT UYGUN, DENİZLİ'NİN 3. HOCASI OLACAK
Sezona takımı Süper Lig'e çıkaran şampiyon teknik direktör Yücel İldiz ile başlayan Denizli ekibi, 7. hafta deplasmanda alınan 5-1'lik Btc Turk Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrasında İldiz ile yollarını ayırdı.
İldiz'in ardından 8. hafta Fenerbahçe maçıyla göreve başlayan Mehmet Özdilek, 22. haftada alınan Kayserispor yenilgisiyle istifa etti.
Toplamda 2 hoca ile çalışan Denizlispor'da, Bülent Uygun 3. teknik adam olacak.