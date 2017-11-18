Denizlispor deplasmanda yokları oynuyor

Evindeki son 3 randevuda 9 puan toplayan yeşil-siyahlılar, bu sezon deplasmanda 3 puanla tanışamadı.

6 MÜCADELE 16 PUAN KAYBETTİ

Horoz, deplasmanda oynadığı 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 16 puan kaybetti.

Yeşil-siyahlılarda forvet Moritz sarı kart cezalısı durumuna düştü. Teknik Direktör Reha Erginer, "Yenildiğimiz için üzgünüz. Bizim için ucuz bir mağlubiyet oldu. İlk yarıda çok iyi oynadık, 45+3. dakikada yediğimiz gol maçın kırılma anı oldu. Duran toplardan iki basit gol yedik" dedi.