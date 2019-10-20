Denizlispor-Fenerbahçe -CANLI SKOR

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8' Hızlı hücuma çıkan Ozan Tufan'ı faulle durduran Isaac Sackey sarı kart gördü.
7' Sol taraftan son çizgiye inen Barrow kale sahasına ortaladı fakat Denizlispor'dan kimse topa dokunamadı.
3' Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe hücumunda ceza sahasının hemen dışına açılan topa Emre Belözoğlu etkili bir vuruş yaptı ama kaleci sağına iyi uzanarak topu kornere çeldi.
2' Ozan sürüklediği hücumda topla buluşan Emre ceza sahasına ortaladı. Vedat Muriqi topu kontrol etse de savunma kademeye girip tehlikeyi önledi.
1' Maç başladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşıyor.
Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, 7. haftada konuk ettiği Antalyaspor'a 1-0 yenilmişti.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, geride kalan 7 maçta hanesine 11 puan yazdırdı. Ev sahibi Yukatel Denizlispor'un ise ligde 8 puanı bulunuyor.
İLK 11'LER
Denizlispor: Adam, Lopes, Sapunaru, Mustafa, Bergdich, Sackey, Murawski, Aissati, Sacko, Barrow, Oscar
Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Rodrigues, Emre, Ozan, Muriqi.