Denizlispor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile golsüz berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Abdullah Avcı, "Oyundaki iştahı, arzuyu beceriyle birleştiremedik." dedi.

Abdullah Avcı: Pozisyon bulduk ama atamadık

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Beşiktaş'ta seçim günü

Beşiktaş, bugün yapılacak olan genel kurulda yeni başkanını seçecek. Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay, Fikret Orman'dan görevi devralmak için yarışacak.