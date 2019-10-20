Denizlispor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, 7. haftada konuk ettiği Antalyaspor'a 1-0 yenilmişti.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, geride kalan 7 maçta hanesine 11 puan yazdırdı. Ev sahibi Yukatel Denizlispor'un ise ligde 8 puanı bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Denizlispor: Stachowiak, Lopes, Oğuz, Sapunaru, Bergdich, Sackey, Murawski, Aissati, Barrow, Olcay, Sacko.
Fenerbahçe: Altay, Ozan, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Deniz, Zajc, Rodrigues, Muriqi.