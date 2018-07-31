Denizlispor Furkan Şeker'i transfer etti

Kulüpten alınan bilgiye göre, Furkan Şeker'in transferi konusunda Boluspor ile görüşme yapan Denizlispor yönetimi, resmi işlemleri tamamlayarak 26 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllığına kadrosuna kattı.

Denizlispor Kulubü Başkanı Mustafa Üstek, transfere ilişkin yaptığı değerlendirmede daha önce iki kez takımlarında oynayan futbolcuyu renklerine bağladıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Denizlispor yeni sezonda transferleriyle birlikte bomba gibi olacak. Artık hedefimiz Süper Lig'e çıkmak." ifadelerini kullandı