Denizlispor-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun açılış maçında 20.30'da deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.

FATİH TERİM TAKIMININ BAŞINDA OLAMAYACAK

Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmada takımının başında bulunamayacak.

Süper Lig'de geçen sezonun 33. haftasında hakem tarafından tribüne gönderilen Terim'e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası verilmişti. Cezasının birini geçen sezonun son haftasındaki karşılaşmada, birini de TFF Süper Kupa'da Akhisarspor ile oynanan maçta çeken Terim, Denizlispor müsabakasıyla cezasını tamamlayacak.

Sarı-kırmızılı takımda yardımcı antrenör Hasan Şaş da cezalı olduğu için müsabakada yedek kulübesinde yer alamayacak. Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli'nin ise hafta içinde gerçekleştirilen operasyonla böbrek taşı alınmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Denizlispor: Tolgahan, Oğuz Yılmaz, Lopes, Mustafa Yumlu, Bergdich, Mbamba, Zeki Yavru, Sedat Şahintürk, Recep Niyaz, Burak Çalık, Rodallega.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk, Seri, Belhanda, Jimmy Durmaz, Babel, Diagne.