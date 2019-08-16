Denizlispor-Galatasaray maçının ilk 11'leri

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Son şampiyon Galatasaray, yeni sezonu Denizlispor deplasmanında açıyor.
Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan sarı-kırmızılıların hedefi lige 3 puanla başlamak. Ev sahibi Denizlispor ise yıllar sonra çıktığı Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
İLK 11'LER
Denizlispor: Adam, Lopes, Oğuz, Sapunaru, Bergdich, Zeki, Murawski, Aissati, Recep, Barrow, Rodallega
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Seri, Selçuk, Belhanda, Jimmy Durmaz, Babel, Diagne