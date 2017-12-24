Denizlispor galibiyete hasret

TFF 1. Ligi'nin 17. haftasında Denizlispor ile Boluspor, Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşılaştı. Ligde sıkıntılı günler yaşayan ve küme düşme hattına kadar gerileyen Denizlispor, sahasında Boluspor ile 1-1 berabere kaldı ve 3 puan hasretini 6 maça çıkarttı.

KARŞILIKLI GOLLER OLDU

Ev sahibi ekip, maçın 27. dakikasında Cihan Özkaymak'ın golü ile üstünlüğü ele geçirdi. Boluspor'un cevabı ise 43. dakikada Rydell Poepon'un ayağından geldi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından play-off mücadelesi veren Boluspor, puanını 24 yapıp 6. sıraya yükseldi. Denizlispor ise 14 puanla 16. sırada kaldı.