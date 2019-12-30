Denizlispor ligin ilk yarısında 22 puan topladı

Denizlispor, ligin ilk yarısını orta sıralarda bitirdi.

İLK YARIYI 6 GALİBİYETLE KAPATTI

Yeşil-siyahlı ekip oynadığı 17 karşılaşmada 6 galibiyet alırken, 7 maçta ise rakiplerine boyun eğmek zorunda kaldı.

Denizli temsilcisi, 4 karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrıldı. Horozlar rakip ağları 19 defa havalandırırken, kalesinde ise 23 gol gördü. 22 puan ile 11. sırada yer alan Denizlispor’un averajı ise eksi 4.

Denizlispor’da ilk devre en çok gol atan futbolcular 5 golle Hugo Rodallega, 3 golle Oscar Estupinan ve Murawski oldu. Barrow ile Sacko da ilk devre 2’şer gol kaydetti.