Denizlispor, Malatya'yı 2-0'la geçti

Denizlispor'da Bülent Uygun ilk galbiyetini aldı.
Süper Lig'de Denizlispor, sahasında Yeni Malatyaspor'u Mustafa Yumlu ve Barrow'un golleriyle 2-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk yarısnda 34. dakikada Mustafa Yumlu ile öne geçen Denizlispor mücadelenin 75. dakikasında Barrow ile skoru 2-0 getirdi. Mücadelede başka gol olmayınca Denizlispor üç puanın sahibi oldu.
Karşılaşmanın 45+1'inci dakikasında Hadebe Yeni Malatyaspor'da direk kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı. Bu sonuçla ligde 8 hafta sonra 3 puana ulaşan Yukatel Denizlispor puanını 27'ye yükselterek ligde 11. sıraya yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 24 puanda kalarak 13. sırada kendine yer buldu.