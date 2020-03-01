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Denizlispor, Malatya'yı 2-0'la geçti

Süper Lig'in 24. haftasında Denizlispor kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.

| Haber Merkezi
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Denizlispor'da Bülent Uygun ilk galbiyetini aldı.

Süper Lig'de Denizlispor, sahasında Yeni Malatyaspor'u Mustafa Yumlu ve Barrow'un golleriyle 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk yarısnda 34. dakikada Mustafa Yumlu ile öne geçen Denizlispor mücadelenin 75. dakikasında Barrow ile skoru 2-0 getirdi. Mücadelede başka gol olmayınca Denizlispor üç puanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın 45+1'inci dakikasında Hadebe Yeni Malatyaspor'da direk kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı. Bu sonuçla ligde 8 hafta sonra 3 puana ulaşan Yukatel Denizlispor puanını 27'ye yükselterek ligde 11. sıraya yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 24 puanda kalarak 13. sırada kendine yer buldu.

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