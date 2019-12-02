Denizlispor, Mehmet Özdilek'le çıkışta

Bursasporlu taraftarlar dönüş yolunda da kaza yaptı

1 Kasımpaşa'nın gündeminde Şota var Kemal Özdeş'le yollarını ayıran Kasımpaşa'nın, Şota ile anlaşacağı ifade edildi.

2 Falcao idmanlara başladı İspanya'dan dönen Radamel Falcao, bugünkü antrenmanda fizyoterapistler eşliğinde bireysel olarak çalıştı.

3 Kiralık gönderilen futbolcuların son durumu Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak gönderdiği futbolcular arasında sadece Cyle Larin, iyi bir performans sergileyebildi.

4 Fenerbahçe yine kural hatası yapıldı diyor Göztepe maçında kullanılan ikinci penaltı atışında da kural ihlali yapıldığını belirten Fenerbahçe yönetimi, maçın tekrar edilmesi için çalışmalara başladı.

5 Sporar Beşiktaş'ın teklifini kabul etti Slovan Bratislava'nın golcüsü Andraz Sporar, Beşiktaş'ın transfer teklifini kabul etti. Sloven oyuncunun, devre arası imza atması bekleniyor.

6 Rıdvan Dilmen: Muslera'nın golde hatası var Rıdvan Dilmen, Muslera'nın çok başarılı bir kaleci olduğunu ancak yan toplarda zayıf olduğu için Real Madrid, PSG gibi takımlara transfer olamadığını ifade etti.

7 Ahmet Ağaoğlu: Şimdiden Sörloth'u almanın anlamı yok Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sörloth'un bonservisinin alınmasıyla ilgili gelen eleştirilere cevap verdi.

8 Belhanda'nın performansı taraftarı kızdırdı Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda, Trabzonspor karşısındaki performansıyla bir kez daha isyan ettirdi.

9 Galatasaray'da 3 futbolcu sakatlandı Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanında Lemina, Marcao ve Feghouli sakatlandı. 3 futbolcunun son durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.