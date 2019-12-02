Denizlispor, Mehmet Özdilek'le çıkışta

Sezona Yücel İldiz ile başlayan ve ilk 7 haftada 8 puan toplayan Yukatel Denizlispor, Özdilek yönetiminde çıktığı 6 maçtan ise 3 galibiyet alarak hanesine 9 puan yazdırdı.
DENİZLİ'DEN 9 PUANLIK PERFORMANS
Ligin 7. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında alınan 5-1'lik mağlubiyet sonrası İldiz ile yollar ayrılırken, takımın başına Özdilek geçti.
Özdilek'in kulübede yer aldığı ilk maçta evinde Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Denizlispor, 9. hafta mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Ligin 10. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-0, 11. haftada ise Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan yeşil-siyahlılar, 12. haftada evinde karşılaştıkları Çaykur Rizespor'u 2-0 yenmeyi başardı.
Dün deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek puanını 17'e çıkaran Ege ekibi, son iki haftayı 6 puanla kapamanın sevincini yaşıyor.
Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek.