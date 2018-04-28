Denizlispor nefes aldı

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma savaşı veren Denizlispor, 33. haftada konuk ettiği küme düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'u 5-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Mehmet Akyüz hat trick yaparken, diğer goller İsmail Haktan ve Ziya'dan geldi.

DENİZLİSPOR BÜYÜK AVANTAJ YAKALADI

Bu sonuçla 38 puanla 15'inci sırada yer alan Denizli ekibi, son haftaya düşme hattındaki Samsunspor'un 3 puan önünde girerek ligde kalmayı büyük oranda garantiledi. İkili averajları eşit olan Denizlispor ve Samsunspor arasındaki genel averajda ise Denizli ekibi 11 gol önde.

Yeşil siyahlılar son hafta play-off'u garantileyen Boluspor ile deplasmanda berabere bile kalsa ligde kalışını ilan edecek. Samsunspor son hafta Ümraniyespor'u çok farklı mağlup edemezse Denizlispor'un kümede kalması için puan almasına gerek kalmayacak.

Denizlispor yöneticileri, teknik heyet ve futbolcuları, büyük ölçüde ligde kalmayı taraftarlarla birlikte kutladı. Sahanın ortasına Denizli Horozu getirilirken, futbolcular da horozun etrafında kolbastı oynadı. Maçın ikinci yarısında stadyumlara girişi 1 yıl yasaklanan Denizlispor taraftarı Ali Demirkaya, vinç kiralayıp stadın dışından sepette maçı havadan bir süre izledi, taraftara el salladı. Polisin müdahalesiyle vinç indirildi.