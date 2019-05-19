Denizlispor Spor Toto 1. Lig'i şampiyon bitirdi

Spor Toto 1. Lig'de normal sezon, 34. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.
Ligin son haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 yenen ve 72 puana ulaşan Abalı Denizlispor, 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu.
Süper Lig'e yükselmeyi geçen hafta garantileyen Gençlerbirliği ise sahasında Adana Demirspor'a 2-1 yenilerek 70 puanda kaldı ve ligi ikinci sırada bitirdi.
Son hafta maçlarının ardından Hatayspor, Osmanlıspor, Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor, Süper Lig'e yükselecek üçüncü takımın belirleneceği play-off etabına kaldı.
Ligde Kardemir Karabükspor, Birevim Elazığspor ve Afjet Afyonspor ise küme düşen takımlar oldu.
Sonuçlar
Ligde normal sezonun 34. ve son haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Boluspor-Eskişehirspor: 3-2
Altay-Birevim Elazığspor: 4-0
Balıkesirspor Baltok-Hatayspor: 0-3
Afjet Afyonspor-Ümraniyespor: 2-2
Kardemir Karabükspor-Gazişehir Gaziantep: 1-6
Gençlerbirliği-Adana Demirspor: 1-2
İstanbulspor-Abalı Denizlispor: 2-5
Giresunspor-Altınordu: 3-1
Adanaspor-Osmanlıspor: 1-4