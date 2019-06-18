Denizlispor, Tiago Lopes'le imzaladı

1 Boluspor Başkanı: Umut Meraş Beşiktaş'ta Beşiktaş'ın Bursaspor'un sol beki Umut Maraş'ı transfer ettiği ifade edildi.

2 Lazio'dan Yunus Akgün'e 3 milyon euro Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün'ü İtalya'nın Lazio ekibi transfer etmek istiyor.

3 Real Madrid, Pogba için 120 milyon euro ödeyecek Transfer sezonuna fırtına gibi başlayan ve şimdiden 303 milyon euro harcayan Real Madrid, Fransız yıldız Pogba için de 120 milyon euroyu gözden çıkardı.

4 Okan Buruk futbolcularını bırakmıyor Başakşehir'in yeni teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin istediği İrfan, Mahmut ve Mert'i takımda tutma kararı aldı.

5 Quaresma: Benimle mutlu değillerse söylesinler Beşiktaş ile Quaresma arasındaki kriz derinleşiyor. Portekizli yıldız, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla tatil dönüşü yaşananları anlatacağını ifade etti.

6 Ronaldo: Sigara içenleri sevmiyorum Juventus'un Portekizli yıldızı Ronaldo, yeni teknik direktörleri Sarri ile sigara konusunda ters düşeceğe benziyor.

7 Fatih Terim'in Benjamin Tetteh aşkı Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in ısrarı üzerine Sparta Praglı golcü Benjamin Tetteh'i transfer etmek için bir kez girişimlere başladı.

8 Fenerbahçe, FIFA'lık oluyor Valbuena ve Soldado'nun yanı sıra Fenerbahçe'den gönderilen Hollandalı teknik adam Cocu da alacakları ödenmediği için FIFA'ya gidiyor.

9 Fenerbahçe'de transferde son durum Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 4 oyuncuyu kadrosuna katarken, Kolarov ve Fejsa'yla da anlaştı. Bu iki ismin kulüpleriyle görüşmeler devam ediyor.