Denizlispor, Trabzonspor maçına odaklandı

İlk yarıyı iyi bir konumda bitirmek istediklerini ifade eden Ali Çetin, "Trabzonspor deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz. Takımımız her geçen gün güçlenerek yoluna devam ediyor. İyi bir Denizlispor var. Teknik heyet, futbolcular ve yönetim olarak bizler, hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İlk devreyi 22-23 puanla kapatmak istiyorduk. İlk devreyi de planladığımız noktada bitirmeyi hedefliyoruz. Yenemiyorsanız yenilmeyeceksiniz. Zor bir müsabakaya çıkacağız. İyi bir sonuçla dönmek istiyoruz" dedi.

BERGDICH BAŞARIYA İNANIYOR

Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlılarda antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sol bek Zakarya Bergdich, Trabzonspor maçının zor bir mücadele olacağını söyledi.

Bu sezonki performansı hakkında da konuşan Faslı oyuncu, "Bazen iyi, bazen kötü performanslar ortaya koydum. Ancak önemli olan takım. Süper Lig çok zorlu ve burada kaliteli futbolcular var. Takım olarak ne yaptığımız önemli. Birbirimizi saha içerisinde tamamlamaya çalışıyoruz. Özellikle Mehmet Özdilek geldikten sonra toparlandık. Kendisi büyük bir futbolcuydu. Bize oynatmaya çalıştığı futbol ve felsefe benim çok hoşuma gidiyor. Elimizden geldiğince sahaya bunu yansıtmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.







